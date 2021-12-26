Bim’de fiyatlar düştü mü? Bİm’de hangi fiyatlar düştü? Bim fiyatları ne zaman düşürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha birkaç saat önce yaptığı “Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum” açıklamasından sonra Şok ve Tarım Kredi marketleri indirime gitti. Şok’tan yapılan açıklamada temel tüketim ürünlerinin fiyatında indirim yapıldığı duyuruldu. Tarım Kredi marketlerde, döviz kurundaki düşüşün ardından yüzde 30'a varan indirimler fiyatlara yansıtıldı.

Bim’de fiyatlar düştü mü?

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirtip indirim için şart sunmuştu. Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Eğer alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi marketleri fiyatları düştü mü?

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım,, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti. "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."