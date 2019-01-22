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BİM kampanyalarında enflasyona geçit yok

Galip Aykaç: Enflasyonla mücadeleye desteğimiz sürecek... BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, “İndirim ve kampanyalarımız marketlerimizde başta temel gıda, içecek, temizlik, ihtiyaç ve kişisel bakım kategorilerinde olmak üzere, birçok ürün grubunda ve gıda servis zinciri restoranlarımızın menülerinde geçerli olmaya devam edecek” mesajı verdi.

22 Ocak 2019 Salı 12:00
BİM kampanyalarında enflasyona geçit yok

 Ekonomi Servisi  

Geçen hafta gerçekleştirilen Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu toplantısında başkanlık görevini üstlenen BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç, ekim ayında başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına desteklerinin devam ettiğini belirterek, 2019’da planladıkları indirim kampanyalarıyla vatandaşı memnun edecekleri mesajını verdi.

Tüketicimizin ihtiyaçlarını daha ekonomik şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Galip Aykaç, “‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programı çerçevesinde uygulanan indirim ve kampanyalarımız marketlerimizde başta temel gıda, içecek, temizlik, ihtiyaç ve kişisel bakım kategorilerinde olmak üzere, birçok ürün grubunda ve gıda servis zinciri restoranlarımızın menülerinde geçerli olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Perakendecilikte yeni sayfa

Yeni görevi döneminde de enflasyonla mücadele konusunda en etkin şekilde sahada olacaklarını vurgulayan Aykaç, “Gıda perakendecileri olarak biz bu mücadelede bayraktarlık yapıyoruz. Diğer sektörlerin de bizi örnek almalarını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

GPD’de yeni dönemi en iyi şekilde yönetmek için gayret göstereceğini kaydeden Aykaç, “Derneğimizin güçlü temsiliyetini artırmak, üyelere en etkili şekilde ulaşmak, sektörel sorunları proaktif yaklaşımla öngörüp çözüm yolları geliştirmek ve derneğin önemli konumunu pekiştirmek için çalışmalarımız sürecek’’ dedi.  

Fedakârca çalışıyoruz

GPD Yönetim Kurulu’nun sektörde deneyimi olan isimlerden oluştuğuna dikkat çeken Galip Aykaç ‘’Ülkenin öncü firmalarını yöneten profesyonellerden oluşan ekibimizle başarılı hizmetler vermeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.

GPD’nin, perakende sektörünün ekonomideki önemini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Aykaç, şöyle konuştu:

Modern perakende enflasyonu frenleyen en büyük güçtür. Modern perakende sektörü, gerek ölçek ekonomisi gerekse sektördeki yoğun rekabet neticesinde her zaman fiyatları geriye çekme çabasında olmuştur. Binlerce market ve restorana ulaşan operasyonlarımızla, halkımızın temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatla karşılamaya hizmet eden satış noktalarımız, içinde bulunduğumuz ortamda da fiyatlarını dengeleyebilmek amacıyla yeri geldiğinde kârlılıklarından vazgeçmişlerdir. Gıda perakendesi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Ortak Gelişim Kongresi’nin altıncısını bu sene Ekim ayında gerçekleştireceğiz. Kongremizde ulusal ve uluslararası perakendeciler ile tedarikçilerimizi buluştururken, yerel ve küçük üreticilerimizi de desteklemeye devam edeceğiz.

Neler yapılacak?

Yeni dönemde en önemli yatırım kaleminin işgücü olacağını kaydeden Aykaç, yapacakları işleri de şöyle özetledi: ‘’Yeni dönemde eğitim ve istihdam konularındaki çalışmaların da hız kazanacağını ifade eden Aykaç; “Perakende mesleklerine dair ilk Yetkilendirilmiş Belgelendirme Merkezi olan PERAVOC, kısa süre içinde Kasiyer ve Satış Danışmanı meslekleri için MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemeye başlayacak. Çalışanlar bu belge ile mesleki yeterliliklerini Avrupa Birliği çapında ispatlama imkânı bulacak. İşverenler ise belgeli kişileri istihdam ettiklerinde önemli teşviklerden yararlanacaklar. Sektörün geleceğine bir yatırım olarak değerlendirdiğimiz PERAVOC, derneğimizin istihdam konusuna verdiği önemin göstergesidir” dedi.

7 yılda 150 milyarlık değer

7 yıl önce kurulan ve ulusal, bölgesel ve yerel modern gıda perakendecileri ile gıda servis zincirlerinin temsilcisi konumunda olan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) üyeleri marketler ve gıda servis zincirleri 40 bine yakın satış noktasında 400 bini aşkın kişiyi istihdam ederek kayıtlı ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Üyelerin ciro büyüklüğü ise 150 milyar lira düzeyinde.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:00
  1. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu
  2. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)
  3. BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç
  4. Enflasyonla Topyekün Mücadele
  5. GPD Yönetim Kurulu
  6. Ortak Gelişim Kongresi
  7. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Merkezi
  8. PERAVOC
  9. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  10. Avrupa Birliği

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