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BİM her eve girdi, en büyüklerde ilk 10’a yerleşti

Perakende devi BİM’in raflarını dolduran temel tüketim ürünlerine ilgi yoğunluğu devam ediyor. Uygun fiyatlı ürünleriyle dar ve orta gelirli ailelere hitap eden grup, 2018’de 32,3 milyar lirayı aşan net satışıyla Türkiye’nin en büyük 10 şirketinden biri konumunda.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:27
BİM her eve girdi, en büyüklerde ilk 10’a yerleşti

 Buğra Kardan 

Müşteri ve şube adedini devamlı artıran perakende zinciri BİM, mali başarılarıyla da ön planda. Operasyonlarını iyi yöneterek, gelirine gelir ekleyen zincir, 2018’de elde ettiği 32 milyar 323 milyon lira net satışla Türkiye’nin en büyük şirketlerinin belirlendiği ‘Fortune 500’ araştırmasında 8’inci oldu.

Kârını artırdı

Geçen sene net kârını yüzde 30,4 arttırarak 1 milyar 251 milyon liraya, brüt kârını yüzde 35,1 artırarak 5 milyar 710 milyon liraya taşıyan BİM, 950 milyon lira tutarında yatırım yapmış ve 713 şube açmıştı.

Zincir adına 2019’un ilk üç ayı da verimli geçti. Öyle ki 2018’in aynı dönemine göre net satışlar yüzde 29,5 artışla 9 milyar 25 milyon lirayı buldu. Net kâr yüzde 13,5 artışla 234 milyon 300 bin liraya, brüt kâr yüzde 26,2 artışla 1 milyar 537 milyon liraya dayandı. Bu dönemde yapılan yatırım tutarı 268 milyon lira olarak açıklandı.

Plan ve projeler devam edecek

Müşterilerine 62 bölge genel müdürlüğü; 7 bin 713 şubeyle hizmet veren BİM’in İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç, plan ile projelerini devreye almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Büyümek ve yeni şubeler açmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Aykaç, “Daha çok ürün üretip satmaya odaklanacağız” ifadesini kullandı.

Yerli üretim vurgusu

Ürün fiyatlarını hammadde ithalatının artırdığına dikkat çeken Aykaç, şunları kaydetti: “Bu nedenle yerli üretime önem vermeliyiz. Tarımda güçlü bir ülke olmalıyız. Tarım alanında atılım yapmak için derhal plan ile projeler ortaya koymalı, uygulamalıyız. Dışa bağımlılığımızı geriye çekmeli, iç tüketimimizi karşılayabilmeliyiz. Bunu başardığımız, ihracatımızı da arttırdığımız takdirde kur şoklarına karşı korunaklı hale geliriz.”


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:27
  1. BİM
  2. Net kâr
  3. yatırım tutarı
  4. Müşteriler
  5. market

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