BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM indirimli aktüel ürünleri 25 ocak cuma

BİM marketler zinciri, 20 Ocak 2019 Cuma günü için heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğu arasında yine birbirinden güzel ürünler müşterilerini bekleyecek. Peki, BİM aktüelde bu hafta neler var? BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? BİM indirimli aktüel ürünleri 25 ocak cuma

BİM 25 Ocak 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.