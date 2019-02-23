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Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim ürünleri Bim aktüel 1 Mart

Bim 26 Şubat aktüel kataloğu yine yok yok. Elektronikten züccaciyeye kozmetikten temizlik ve küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünü uygun fiyata Bim aktüel indirim fiyat kataloğunda bulmak mümkün. Bim aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 26 Şubat Bim aktüel ürünler listesi yeni kataloğu ile mutlu alışverişler. 26 Şubat 1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Hafta sonuna özel büyük indirimler devam ediyor. Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:28
Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim ürünleri Bim aktüel 1 Mart

Bim 26 Şubat Salı aktüel kataloğu yine yok yok. Elektronikten züccaciyeye kozmetikten temizlik ve küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünü uygun fiyata Bim aktüel indirim fiyat kataloğunda bulmak mümkün. Bim aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 26 Şubat Bim aktüel ürünler listesi yeni kataloğu ile mutlu alışverişler. 26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Hafta sonuna özel büyük indirimler devam ediyor. Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

Cuma günlerinde heycanla beklenen Bim aktüel ürünler listesi yayınlandı! Her hafta Bim kaliteli ürünlerini uygun fiyata satışa çıkartıyor ve bu ürünler aktüel ürünler listesi ile duyuruyor. Bu hafta da vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Bim aktüel ürünler listesi erişime açıldı. Peki, 1 Mart Cuma  Bim aktüel ürünler listesinde neler var? İşte bu haftanın indirimli ürünleri...

Cep Telefonu LG K9

• Arka kamera: 8 mp

• Ön kamera: 5 mp

• Dahili hafıza: 16 gb

• Ram: 2 gb 

• 1.3 GHz

• 4 çekirdek işlemci

• 5'' Ekran koruyucu 

• Batarya: 2500 mAh

• 2 yıl LG Türkiye garantili

- Taşınabilir Şarj Aleti

• Çift USB çıkışı

  İki yönlü hızlı şarj

• 1 adet micro USB kablo

Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık (X7B04AA)

• ~1,1 m kablo uzunluğu

• Rahat silikon malzeme 

• Dahili mikrofon ve kolay açma/kapama çağrı düğmesi

Kanepe Örtüsü

• 175x210 cm

• Kaydırmaz taban

• Farklı renk seçenekleri

Granit Efektli Karnıyarık Tencere

• ~28 cm

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz, yapışmaz granit efektli iç ve dış kaplama

Ahşap Bloklar

• 100 parça

• +3 yaş

Çekmeceli Ekmeklik

• Birinci sınıf beyaz suntalam 

• 99x39 cm

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:28
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