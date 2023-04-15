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Ekonomi BİM 18-20 Nisan 2023 indirimli ürünler kataloğu
Ekonomi

BİM 18-20 Nisan 2023 indirimli ürünler kataloğu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 04:00:00 -
BİM 18-20 Nisan 2023 indirimli ürünler kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM'in 18-20 Nisan 2023 tarihleri için geçerli aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.

İşte bu hafta BİM'e gelecek katalog ürünleri...


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