  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilsoft yazılım E-Fatura’ya geçmenin avantajlarını açıkladı

Fatura sisteminin avantajlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:07:04 -
Bilsoft yazılım E-Fatura’ya geçmenin avantajlarını açıkladı

Fatura sisteminin avantajlarını açıkladı.


Düzce’de kurularak yazılım sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi olan Bilsoft Yazılım, 2020 yılında uygulamaya geçen E-Fatura sistemi için özel bir yazılım geliştirdi. Geliştirilen yazılım ile firmaların faturalarını kolay oluşturabilmeleri amaçlandı. E-Fatura sisteminin avantajları ise esnaflara cazip gelmeye başladı. Şirketin fatura kaybının olmadığını belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, “Şirketinizi fatura kaybı, fatura çıktısı alma ve kağıt masrafı gibi sorunlardan kurtarmayı hedefler. Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Kağıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Faturaya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz. Faturalarınızı kendiniz tasarlayabilir, her faturayı farklı tasarlayarak duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yapabilirsiniz. Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır. İstediğiniz zaman geriye dönük faturalarınıza erişebilirsiniz. Bilsoft e-Fatura sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan, cihaz sınırlamanız olmadan sürekli güncel ve hızlı işlem yapabilirsiniz. Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak fatura gönderimi yapabilirsiniz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı