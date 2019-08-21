BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları açıklandı. BİLSEM mülakat sonuçları MEB son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. BİLSEM sonuçları ile ilgili MEB 21 Ağustos tarihine işaret etmişti. Yerleştirme sonuçları meb.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Peki BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM sonuç sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakat sonuçları 2019 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyordu. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı ve sonuçların erişime açıldığını duyurdu. BİLSEM 2. Aşama sonuçları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler işlemlerini 22 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri aralığında tamamlayacaklar.

BİLSEM sonuçları 21 Ağustos tarihine erişime açıldı. Sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

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BİLSEM kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.