BİLSEM sınavları nasıl yapılır?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. grup taraması yapılan ilk aşamadan başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yaparlar.

Grup tarama sınavı nasıl yapılır?

Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular yöneltilir. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanırken, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmez.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için oluşturulan "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" 2019 Aralık ayında hem Android hem IOS platformlarında yayımlanacak. Söz konusu uygulamayı Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirmek mümkün.

Bireysel değerlendirme sınavı nasıl yapılır?

Grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanması ile Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmelere alınır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri verilerek randevu sağlanır. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı uygulanır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlığın belirlediği puan barajını aşan öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.