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Eğitim Bilsem sınavı hak kazanan öğrenciler listesi
Eğitim

Bilsem sınavı hak kazanan öğrenciler listesi

Bilsem öğrenci listesi | Bilsem nedir? | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi yetenek sahibi çocuklara yetenekleri doğrultusunda eğitim veriyor. BiLSEM sonuçlarını merak edenler kazananların isimlerini nereden nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Bilsem kazananlar isim listesine nereden bakılır? | Bilsem sonuç öğren | Bilsem hak kazananlar isimleri

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:30:00 -
Bilsem sınavı hak kazanan öğrenciler listesi

Bilsem isim listesi | Üstün yetenekli öğrencilerin özel bir eğitim alması ve bu yönde eğitimlerini sürdürmesi son derece önemli. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı önemli çalışmalar sağlıyor. BİLSEM sayesinde çocuklar yeteneklerine uygun eğitimler alıyor. Peki, BİLSEM nedir? | Bilsem sınav sonucu hak kazananlar

BİLSEM nedir?

BİLSEM nedir? | Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM’e nasıl başvuru yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Bilsem sınavı hak kazanan öğrenciler listesi

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM uygulama takvimini açıkladı. Açıklamada, bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler 11 Kasım'da yayınlanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021'de ilan edilecek.

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