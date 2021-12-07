BİLSEM sınavı 2022 ne zaman? 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınavı her sene düzenleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise çağında bulunan özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini ortaya çıkarmak için BİLSEM sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, BİLSEM sınavı 2022 ne zaman? BİLSEM başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konuya dair detaylar...

BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir açıklama yapıldı. 2021 yılında gerçekleştirilen BİLSEM sınavları baz alındığında, bu sene de Mart ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.