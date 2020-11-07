BİLSEM sınavı, ailelerin ve eğitimcilerin gözdesi haline geldi. Binlerce öğrenciye eğitim veren BİLSEM sınıfları, belirli sınavların yapılmasının ardından kuruluyor. Peki, BİLSEM nedir? İşte, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı BİLSEM süreci hakkında bazı detaylar…

BİLSEM nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak bilinen öğrencilere eğitim veriyor. BİLSEM, söz konusu öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destek eğitim veren özel eğitim kurumlardır.

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini fark etmelerini ve kendilerini topluma katkıda bulunabilmeleri amacıyla okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunuyor. Bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde hizmeti bulunmaktadır.