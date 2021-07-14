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Eğitim BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama son dakika!
Eğitim

BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama son dakika!

BİLSEM 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçları 2021... Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) sonuçları açıklandı mı? BİLSEM Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz'da sona erdi. 2021 BİLSEM grup tarama sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte BİLSEM sınavına giren öğrenciler BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM grup tarama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:43:00 - 2021-07-14 13:44:19
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama son dakika!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM, İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerini sekteye uğratmayarak yeteneklerin açığa çıkarmak üzere devlet gözetiminde açılan özel eğitim kurumlarıdır. Peki BİLSEM 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçları 2021 açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçları 2021

BİLSEM sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre bugün açıklanacak olan BİLSEM sınav sonuçlarının saati henüz belli değil. 

BİLSEM sınav sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden anlık olarak sorgulayabilirsiniz. 2021 MEB BİLSEM sonuçları için tıklayın

BİLSEM 2021 takvimi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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