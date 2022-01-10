BİLSEM başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 Bilsem sınavı ne zaman olacak?

2022 BİLSEM başvuruları nasıl yapılır? BİLSEM başvuruları ne zaman sona eriyor? Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) başvuruları bugün başladı. Başvurular 21 Ocak tarihlerine kadar alınacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

2022 BİLSEM yetenek alanları değerlendirmesi ne zaman? 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM başvuruları nasıl yapılacak?

2022 BİLSEM başvurusu nasıl yapılacak? 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. 2022 BİLSEM kayıt hakkı kazananların ne zaman açıklanacak? Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

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