Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan hastalığı ne?

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandı. Haberi Hamdi Alkan duyurdu. Billur Kalkavan yaptığı açıklamalarıyla şaşkınlık oluşturmuştu. Kalkavan, “Ben porno seyretmeyi seviyorum. 50 yaşına gelmiş bir kadınım ve ne izleyip neyi izlemeyeceğime kendim karar verebilirim. Bu yüzden porno sitelerin internette yasaklanmasına da anlam veremiyorum." demişti.

Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan son hali

Billur Kalkavan rol aldığı filmler

1969 Ayrı Dünyalar

1978 SultanAslı

1993 Mavi Sürgün

1995 Gece Otostopçusu

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı?

1992 Aşık Oldum

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı

1998 Eyvah Babam

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2002 Azad

2002 Reyting Hamdi

2003 Patron Kim?

2004 Metro Palas

2005 Ihlamurlar Altında

2008 Bir Avuç Huzur

2008 Servet Avcısı

2012 Acayip Hikayeler