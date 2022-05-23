Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan hastalığı ne?
Hamdi Alkan Billur Kalkavan'ın son halini paylaştığı Billur Kalkavan’ın kim olduğu merak edililiyor. Soyu Osmanlı padişahı Abdülmecid’e dayanan Billur Kalkavan, amansız hastalığa yakalandığı öğrenildi. Peki Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan ne hastası, Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kimdir?
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandı. Haberi Hamdi Alkan duyurdu. Billur Kalkavan yaptığı açıklamalarıyla şaşkınlık oluşturmuştu. Kalkavan, “Ben porno seyretmeyi seviyorum. 50 yaşına gelmiş bir kadınım ve ne izleyip neyi izlemeyeceğime kendim karar verebilirim. Bu yüzden porno sitelerin internette yasaklanmasına da anlam veremiyorum." demişti.
Billur Kalkavan kimdir?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.
Billur Kalkavan son hali
Billur Kalkavan rol aldığı filmler
1969 Ayrı Dünyalar
1978 SultanAslı
1993 Mavi Sürgün
1995 Gece Otostopçusu
2000 Ölüm Peşimizde
2008 Kraliçe Fabrika'da
2008 Mezuniyet
2015 Çarşı Pazar
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı?
1992 Aşık Oldum
1994 Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Şahin
1997 Böyle mi Olacaktı
1998 Eyvah Babam
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2002 Azad
2002 Reyting Hamdi
2003 Patron Kim?
2004 Metro Palas
2005 Ihlamurlar Altında
2008 Bir Avuç Huzur
2008 Servet Avcısı
2012 Acayip Hikayeler