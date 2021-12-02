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Dünya Bill Gates'ten yeni karar! Yol ayrımına gitti
Dünya

Bill Gates'ten yeni karar! Yol ayrımına gitti

Bill Gates ile Melinda Gates arasındaki evlilik sona erdi. İkili bu kez ortak vakıfları konusunda yeni bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:54:00 -
Bill Gates'ten yeni karar! Yol ayrımına gitti

27 yıllık evliliklerini bitiren Bill Gates ve eşi Melinda Gates servetlerinden sonra kendi adlarını taşıyan vakfı da kapsayan hayır işlerinde yollarını ayırma kararı aldı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eski eşi Melinda French Gates, evliliklerinin ardından hayır işlerinde de yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Çiftin 2000 yılında kurdukları Bill & Melinda Gates Vakfı, bundan böyle Bill Gates’in öncülüğünde yola devam edecek.

Konuyla ilgili bir mektup kaleme alan Bill Gates, “Şu ana kadar başardığımız şeylerle gurur duyuyorum. 800 milyon çocuğun aşılanmasına destek olduk. Vakfın amacı zaman içinde büyüdü. Düşük gelirli bölgelerdeki insanlar için fırsat yaratmak ve ABD’de eğitime katkı sağlamak odak noktası olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Fazlasını yapacağım"

Melinda French Gates ise cinsiyet eşitliğini savunan Pivotal Ventures’a odaklanacağını söyledi. Melinda Gates, “Amacım çek yazmaktan daha fazlasını yapmak olacak. Enerjim ve çabamı kadınların ve genç kızların eşitliği için mücadeleye adayacağım” dedi.

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