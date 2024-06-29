Bill Gates'ten yapay zeka yorumu! 'Hayal edin' diyerek uyardı

Microsoft’un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin 10 insanından biri olan Bill Gates, geçtiğimiz hafta yaptığı bir röportajda, yapay zeka hakkında gerçek düşüncelerini açıkladı. Gates, yapay zekaların ‘iyi insanların’ elinde oldukça kıymetli bir metaya dönüşebileceğini belirtirken, aynı zamanda taşıdığı endişelerden de bahsetti. İşte detaylar…

Bill Gates: “Yapay zeka insanlığın iyiliği için kullanılmalı”

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, geçmişte kronik hastalıkların tedavisi için yaptığı bağışlar ve yatırımlarla biliniyor. Ünlü iş insanı, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de bu eksende değerlendirdi. Gates, yapay zekanın tüm dünyadaki iklim değişikliklerine ve hastalıklara çözüm üretebilmek için mükemmel bir teknoloji olduğunu söyledi.

Bill Gates, her zaman savunmanın hücumdan çok daha zeki olması gerektiğini belirterek, her iki cephe için de yapay zekanın kullanılması gerektiğini belirtti.

Ünlü iş insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Yapay zeka teknolojileri o kadar önemli ki, bunun iyi niyetli insanlar tarafından kullanıldığından emin olmak zorundayız. Ne zaman yeni bir teknoloji üretilse, bu en çok doktorlar, öğretmenler ve bilim insanlarının daha üretken olabilmesi için kullanılıyor. Bir de bunun siber saldırılar ve politik amaçlarla kullanıldığını hayal edin. Bu sebeple iyi niyetli ve iyi insanlar tarafından kullanıldığından emin olmalıyız.”

Business Insider cephesinden son haftalarda gelen bilgilere göre Gates, Microsoft’un yapay zeka alanında yaptığı ve yapacağı bütün gelişimleri sessizce orkestre ediyor. Her ne kadar son yıllarda çok ön planda görünmese de Copilot gibi yeni nesil teknolojilerin arkasında da ünlü iş insanının bulunduğu iddia ediliyor.

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