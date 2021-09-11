Bill Gates'ten flaş hamle! Türkiye'deki otele ortak oldu

Bill Gates’in sahibi olduğu yatırım şirketi Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi Talal’ın Four Seasons otellerindeki hisselerinin yarısını satın alma kararı aldı.

Otel yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada Gates’in şirketinin bu anlaşma için 2.21 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre ödemenin tamamen nakit yapılacağı kaydedilirken halihazırda Four Seasons’ın hisselerine sahip olan Bill Gates’in şirketi Cascade Investment, otel zincirinin kontrolünü ele geçirdi.

Prens Talal’in hisselerinin yüzde 23.75’ini satın alan Gates’in şirketi böylelikle otel grubunun yüzde 71.25’ine sahip olarak çoğunluk hissedarı haline geldi.

Suudi Prens hisselerin yüzde 23.75’ine sahip olurken Four Seasons’ın kurucusu ve başkanı Isadore Sharp’ta da hisselerin yüzde 5’i bulunuyor.

Türkiye'de iki şubesi var

47 ülkede 118 şubesi bulunan Four Season otel zinciri Türkiye’de de hizmet veriyor.

İstanbul’da biri Sultanahmet’te diğeri de Beşiktaş’ta olmak üzere iki otel ile Four Seasons varlık gösteriyor.