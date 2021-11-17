  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bill Gates'ten flaş adım: Resmen kuruyor
Dünya

Bill Gates'ten flaş adım: Resmen kuruyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni nesil nükleer enerji santrallerinin ilkini kurmaya hazırlanıyor. Bill Gates'in adımı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:17:00 -
Bill Gates'ten flaş adım: Resmen kuruyor

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral 2028 yılında faaliyete geçecek.

TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.

Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1,5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1,9 milyar dolar alacak.

Koronavirüs pandemisi ve sonrasındaki çıkışlarıyla gündem olan Bill Gates'in adımı dünyanın birçok ülkesinde tartışmalara neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!
Siyaset

Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!

CHP yönetimi içinde patlak veren 'ses kaydı' parti içinde krize neden olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye..
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı
Gündem

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı

Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı...
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında açılan davayla ilgili Özçivit'in avukatından açıklama geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay