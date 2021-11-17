Bill Gates'ten flaş adım: Resmen kuruyor

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral 2028 yılında faaliyete geçecek.

TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.

Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1,5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1,9 milyar dolar alacak.

Koronavirüs pandemisi ve sonrasındaki çıkışlarıyla gündem olan Bill Gates'in adımı dünyanın birçok ülkesinde tartışmalara neden oldu.