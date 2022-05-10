Bill Gates’ten Elon Musk çıkışı: Şüphelerim var! Orayı mahvedebilir

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğrulamıştı.

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Wall Street Journal'ın düzenlediği etkinlikte, Elon Musk'ın amaçları hakkında şüphelerini dile getirdi. Gates, Musk'ın sosyal ağa zarar verebileceğine inandığını söyledi.

"Şüphelerim var"

Musk'ın diğer şirketlerinde etkileyici sonuçlar elde ettiğini ifade eden Bill Gates, "Bu sefer olacağına dair bazı şüphelerim var ama ön yargılı olmamalıyız ve Elon'u asla küçümsememeliyiz." dedi.

Gates'e göre Musk'ın sosyal ağlarda herhangi bir iş deneyimi bulunmuyor ve işler Twitter için daha kötü hale gelebilir. Gates, "Musk hakkında Twitter konusunda söylenecek başka olumlu bir şeyim yok. Twitter'ı daha da kötüleştirirse bunu açıkça söylerim." ifadelerini kullandı.