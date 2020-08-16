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Dünya

Bill Gates’in yatırım yaptığı aşı şirketi borsada uçtu

Bill Gates'in yatırım yaptığı Almanya merkezli CureVac’in hisse satış fiyatı, bir günde 16 dolardan 56 dolara fırladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 03:38:00 - 2020-08-16 03:39:36
Bill Gates’in yatırım yaptığı aşı şirketi borsada uçtu

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına çözüm bulmak için uğraşan şirketler, yatırımcıların da büyük dikkatini çekti. Koronavirüs için aşı ve biyomedikal ilaç üretmek amacıyla çalışan biyoteknoloji şirketi CureVac, cuma günü Wall Street’te işleme açıldı.

Hisseleri uçuşa geçti

Nasdaq’ta 16 dolardan açılan hisseler, günü 55,90 dolardan bitirdi.

Şirket ABD'deki halka arzdan saatler içinde 213 milyon dolara varan bir kaynak elde etti.

Şirketin değerinin 3 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Çoğunluk hisse Alman Dietmar Hopp’a ait. Şirkette Alman hükümeti ve İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) de pay sahibi olduğu biliniyor.

Gates'den 40 milyon dolar yatırım

Alman hükümetinin bile koronavirüs aşısının geliştirilmesi için ortak olduğu şirkete Microsoft'un kurucusunun eşiyle birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, 2015’te şirkete 40 milyon dolar yatırım yaptı.

Gates geçtiğimiz günlerde koronavirüsün daha da kötüleşeceğini açıklamıştı.

 

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