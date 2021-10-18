Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi
İş adamı Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Müslüman Nayel Nassar ile dünya evine girdi. İki isim önce imam nikahı, ardından resmi nikah kıydı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı Nayel Nassar (30) ile evlendi. Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Müslüman eşinin dini hassasiyeti nedeniyle resmi nikah öncesi imam nikahı kıydırdı.
Çiftin cuma günü, ailenin New York’ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve nikahı İslami usullere göre yaptıkları öğrenildi.