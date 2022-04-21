Bıll Gates'in dehşete düşüren Türkiye planını açıkladı! Şoke eden iddia

BBN Türk’te ekranlara gelen Büyük Resim programında Microsoft kurucusu Bill Gates’in Türkiye planına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, ABD ve küresel güçlerin birçok ülkede tarımı ve hayvancılığı bitirmek için harekete geçtiğini ifade ederek “Sanayileşme karın doyurmuyor. Artık ekmek ve yemek büyük önem arz ediyor. ABD tahıl anlamında sıkıntı yaşamayacak. Ama başka ülkelerde tarımı ortadan kaldırma projeleri var” dedi.

Yazar Erkan Trükten ise Bill Gates’in bir plan dahilinde Türkiye’den araziler aldığı ifade ederek “Bill Gates Türkiye’den büyük büyük araziler alarak bu planın bir parçası olarak aldı o zaman. İnekleri siz öldüreceksiniz, yok edeceksiniz diyerek aslında şu öngörüldü. Türkiye’ye daha fazla mülteci gelecek, sığınmacı gelecek. Türkiye aynı zamanda tarım ve hayvancılık bakımından daha da sıkıştırılınca ülkede haliyle öfke patlamaları bir şeye yönlendirilmesi lazım. Bu da gelen mültecilere, sığınmacılara yönelecek. Alın size kaos… Bu planı ilmek ilmek işlemişler” ifadelerini kullandı.