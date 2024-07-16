Bill Gates'e rest çekince koltuğundan olmuştu: Pakistan hükümeti İmran Han’ın partisini de kapatıyor!

Enformasyon Bakanı pazartesi günü yaptığı açıklamada Pakistan’ın eski Başbakan İmran Han’ın Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisini yasaklamayı planladığını söyledi. İmran Han Bill Gates ile görüştükten haftalar sonra koltuğundan indirilmişti.

Bakan Attaullah Tarar, kararın, Han’ın PTI’sının Pakistan’da yasadışı olan kaynaklardan yabancı fonlar aldığına dair kanıtlanmış suçlamanın yanı sıra partinin liderliği ve destekçileri tarafından geçen yıl askeri tesisleri hedef alan ayaklanmalar da dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayandığını söyledi.

“Federal hükümet Pakistan Tehreek-e-Insaaf’ın yasaklanması için dava açacak” diyen Tarar, konunun kabineye ve gerekirse Yüksek Mahkeme’ye taşınacağını söyledi.

PTI adayları, partinin seçimlere katılmasının yasaklanmasının ardından 8 Şubat’taki seçimlere bağımsız olarak katılmıştı.

Yüksek Mahkeme geçen cuma günü İmran Han’ın partisi lehine karar vererek, partinin parlamentoda 20’den fazla fazladan ayrılmış sandalyeye hak kazandığına hükmetti ve bu da ülkenin zayıf koalisyon hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı.

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Planlanan yasağın, mahkemenin ayrılmış sandalyeleri verme kararı üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.

Tarar, hükümetin ayrıca ayrılmış koltuklar konusunun yasal olarak gözden geçirilmesini isteyeceğini söyledi.

Ağustos ayından bu yana hapiste tutulan Han, cumartesi günü eşiyle yasadışı evlendikleri suçlamasından beraat etti ancak yetkililerin yeni tutuklama emirleri çıkarmasının ardından serbest bırakılmayacak.

Han 2018 yılında iktidara gelmiş ve Pakistan siyasetinde hakim olan orduyla ters düştükten sonra 2022 yılında görevden alınmıştı.