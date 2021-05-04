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Dünya Bill Gates ve Melinda Gates'ten kritik karar
Dünya

Bill Gates ve Melinda Gates'ten kritik karar

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 00:17:00 -
Bill Gates ve Melinda Gates'ten kritik karar

Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini Twitter'dan duyurdu.

Açıklamada, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, milyarderler listesinin yıllarca zirvesindeydi

2017'de birinciliği Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a kaptıran Gates'in net serveti 127,7 milyar dolar.

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