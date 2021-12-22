Bill Gates 'Tatilimi iptal ettim' diyerek olacakları sıraladı

Dünyanın en ünlü bilim insanlarından ve Microsoft’un patronu olarak bilinen Bill Gates, tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına almaya başlayan yeni tip koronavirüs Omicron varyantı hakkında konuştu. Gates, kış tatilini Omicron varyantı yüzünden iptal ettiğini itiraf ederken, yeni dalganın ne zaman sonlanabileceği ile ilgili tahminlerinden de söz etti.

Bill Gates, kış tatilini virüs nedeniyle iptal etmiş

Geçtiğimiz günlerde bir resmi açıklama yayınlayan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelinde Omicron görülme oranının yüzde 73’e ulaştığını açıklamıştı. Son olarak Teksas eyaletine bağlı Harris Country’den gelen ilk Omicron kaynaklı ölüm haberiyle birlikte iyiden iyiye alarm durumuan geçildi.

COVID-19 ölüm riski

Bu hafta içerisinde resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Microsoft’un patronu Bill Gates, Omicron varyantından endişe ettiği için bu Kış’a dair hemen hemen bütün planlarını iptal ettiğini belirtti.

Gates, pandeminin tam da sona erdiğini düşündüğümüz zamanlarda, en zorlu dönemece girmiş olabileceğimizi belirtirken, şu an en yakın arkadaşlarının Omicron varyantı koronavirüse yakalandığını da itiraf etti. Bununla birlikte Gates, Mart ayına doğru yeni dalganın sona ermesini beklediğini de sözlerine ekledi.

İşte Bill Gates’in yaptığı açıklamalar:

“Her şeyin normale döndüğünü düşündüğümüz günlerde pandeminin en zorlu sürecine girmiş olabiliriz. Omicron hemen hemen her eve uğrayacak ve şu an yakın arkadaşlarım bu virüse yakalandı. Birçok tatil planımı iptal ettim. Omicron, tarihteki birçok virüsten hızlı yayılıyor ve çok yakında tüm dünyada karşımıza çıkacak.

İyi haber şu ki Omicron çok hızlı yayılıyor ve ülkede dominant hale geldiğinde en fazla 3 ay içerisinde sona erecektir. Önümüzdeki aylar zorlu geçebilir ancak doğru adımları atarsak, tüm pandeminin 2022 yılında sonlanması söz konusu olabilir.”