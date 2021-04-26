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Dünya Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Microsof'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:17:00 -
Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

İngiliz Sky News'a konuşan Gates, 'Hayat ne zaman normalae dönecek' sorusuna yanıt verdi. Kovid-19 aşılarının hızla yaygınlaştığına vurgu yapan Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti.

Aşıları şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin tekelinde olduğunun belirten Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılamanın beklenen seviyeye geleceğini belirti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu da pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcadığı belirtilirken Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı bazı projelere yatırım yapmıştı.


Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech dışında Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology koronavirüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlatmıştı. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

dogrucu davut

demekki daha istesigi kıvama getirememisler ortamı
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satanistmasonlarcehenneme

Siz satanist öjenist masonların olduğu gibi ilahi gücün de bir planı var. Maneviyatınız şeytan olduğu için insani değerlerden yoksa insan kılıklı maymun, çocuklarımızın dnasını degistiremeyeceksin. Aşını dı alıp yakınd a bu dünyadan sktr olup gideceksin
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