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Biyografi Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?
Biyografi

Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?

Dünyanın en büyük belalarından biri hiç kuşkusuz dünyayı yönetmek isteyen küreselci şer güçlerdir. Küreselcilerin en büyük maşası da Microsoft'u kurucusu Bill Gates’dir. Dünya genelinde nerede kaos, iç savaş, kargaşa oluyorsa bunun arkasındaki karanlık ellerden biri Bill Gates'in olduğu su götürmez bir gerçek. Bill Gates'in, Microsoft'un başında olduğu dönemde bir kadın çalışanına uygunsuz e-postalar gönderdiği iddia edidi. Peki Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli? Bill Gates kaç yaşında? Bill Gates evli mi bekar mı? Bill Gates çocukları var mı? Bill Gates serveti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:15:00 - 2021-10-19 13:16:31
Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?

Dünyanın başına bela olan isimlerden biri olanBill Gates kimdir? Bill Gates 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle-ABD’de dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken özel bir okulda informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okuldan arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını genellikle bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Oturdukları muhite yakın bir şirketin bilgisayarlarını para ödemeden kullanmak için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaştılar ve 1972 senesinde ilk şirketlerini kurdular. (Traf-O-Data)

Bill Gates

Bu şirket, trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış yapmıştır. Gates ve Allen, Altair için 1974’te BASIC isminde bir yazılım dili geliştirdi. MITS şirketi, Gates ve Allen’dan pazarlama ruhsatını satın aldı ve kendilerine sistemi geliştirmeleri için sipariş verdi. Bunun üzerine Gates tahsilini bıraktı ve Allen ile birlikte Microsoft şirketini kurdu.

Microsoft’un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple’ın Microsoft’a verdiği sipariş üzerine gerçekleşti. Macintosh için çeşitli uygulama sistemleri (Word, Excel vb.) geliştirdiler. Gates şirketini 1986’da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden, sadece kendi %45’lik payının borsa değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu söylendi. 1994 senesinde Melinda Gates ile evlenen Bill Gates’in, isimleri Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates ve Phoebe Adel Gates olmak üzere üç çocuğu bulunmakta.

Bill Gates kişisel hayatı

3 Mayıs 2021'de Bill Gates, Twitter üzerinden Melinda Gates ile evliliklerini sona erdirdiğini açıkladı. Bill Gates, Dünya'nın en zengin insanlarından biri olarak görünür. Evinin büyüklüğü 6100 m²'dir. Gates'in evinde bir sualtı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını bulundurmaktadır. Bill Gates saniyede 230$ kazanmaktadır.

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