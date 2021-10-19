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Dünya Bill Gates ile ilgili flaş iddia; Tam bir rezalet! Kadın çalışanına...
Dünya

Bill Gates ile ilgili flaş iddia; Tam bir rezalet! Kadın çalışanına...

ABD'li iş insanı Bill Gates'in, Microsoft'un başında olduğu dönemde bir kadın çalışanına uygunsuz e-postalar gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 12:33:00 - 2021-10-19 13:17:15
Bill Gates ile ilgili flaş iddia; Tam bir rezalet! Kadın çalışanına...

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates son dönemde boşanma süreciyle uluslararası basının gündeminde sıkça yer aldı.

27 yıllık eşiyle 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı merak edilen Gates'i bu sürece götüren sebebin ihanet olduğu iddia edilmişti. Bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 65 yaşındaki Gates'le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

2020'de Microsoft'taki aktif görevini bırakan Gates'in, 2008 yılında bir çalışanıyla girdiği e-posta trafiği şirket yetkililerinin dikkatini çekti. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın iddialarına göre, o dönem halen şirketi yöneten ve evli olan Gates'in gönderdiği e-postalarda flörtöz bir tavır içinde olduğu ve uygunsuz tekliflerde bulunduğu belirtildi.

Microsoft'ta dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark eder etmez Gates'in kapısını çaldı. Gates'in Smith ve Brummel'in uyarıları sonrası e-postalara son vermeyi kabul ettiği ifade edildi.

Gates'in sözcüsü: İddialar gerçek dışı

İngiliz The Guardian gazetesine açıklama yapan Gates'in basın sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sözcü, "İddialara gerçek dışı. Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" dedi.

Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?
Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?

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Bill Gates kimdir? Bill Gates nereli kaç yaşında? Bill Gates’in çocuğu var mı?

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