Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Özellikle koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı. Ona göre iklim teknolojileriyle ilgilenenler Tesla, Microsoft, Amazon gibi şirketlerin karını bile geride bırakacak.

Daha önce söyledikleriyle gündemi oldukça meşgul eden Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündemde oluyor.

Yunan basını ise Gates'in geleceğin mesleğini açıkladığını ifade etti. Gates'e göre geleceğin mesleği iklim değişikliği ile alakalı olacak.

Gates pek çok kere insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin iklim değişikliği ile alakalı olduğunun altını çiziyor. Çünkü, iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak.

Gates'e göre iklim değişikliği ve iklim teknolojiyleriyle alakalı işlerle uğraşanlar Tesla ve Microsoft'un bile kazançlarını geride bırakabilir.