Bill Gates duyurdu! Sonunda koronavirüs onu da buldu

Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gates, sağlığına kavuşana kadar kendisini izole edeceğini söyledi.

ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bill Gates izole olacak

Aşı olduğu için şanslı olduğunu ifadelerine ekleyen Gates, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum. Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım."

2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve koronavirüsün patentini yıllar önce aldığı iddi edilen Microsoft'un kurucu ortağı Gates, Financial Times ile yaptığı röportajda, koronavirüs pandemisinin hala tehlikeli olabileceğine işaret etti.