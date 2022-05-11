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Dünya Bill Gates duyurdu! Sonunda koronavirüs onu da buldu
Dünya

Bill Gates duyurdu! Sonunda koronavirüs onu da buldu

Koronavirüsün patentini yıllar önce aldığı iddia edilen ve pandemi sürecinde yaptığı korku dolu açıklamalarla tepkilerin hedefi olan Bill Gates, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 08:15:00 - 2022-05-11 08:20:13
Bill Gates duyurdu! Sonunda koronavirüs onu da buldu

Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gates, sağlığına kavuşana kadar kendisini izole edeceğini söyledi.

ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bill Gates izole olacak

Aşı olduğu için şanslı olduğunu ifadelerine ekleyen Gates, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum. Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım."

2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve koronavirüsün patentini yıllar önce aldığı iddi edilen Microsoft'un kurucu ortağı Gates, Financial Times ile yaptığı röportajda, koronavirüs pandemisinin hala tehlikeli olabileceğine işaret etti.

 

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