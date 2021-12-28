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Dünya Bill Gates, 2022 ile ilgili endişesini açıkladı
Dünya

Bill Gates, 2022 ile ilgili endişesini açıkladı

Amerikalı milyarder Bill Gates, ülkesinde yapılan güven araştırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gates, ortaya çıkan sonuçların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:16:00 -
Bill Gates, 2022 ile ilgili endişesini açıkladı

ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadelede öne sürülen yanlış iddialar, aşılama oranlarını düşürdü.

Koronavirüs salgını öncesi, 2019 yılında yapılan bir araştırmada da Amerikalı yetişkinlerin yüzde 75'i, federal hükümete olan güvenin azaldığını söyledi.

"En çok endişelendiğim konulardan biri"

Ankete katılanların yüzde 64'ü ise Amerikalıların birbirlerine olan güveninde gerileme olduğunu dile getirirken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates konuyu değerlendirdi.

Gates, "2022'ye girerken en çok endişelendiğim konulardan biri bu." ifadesini kullandı. "Halkınız size güvenmiyorsa, büyük yeni girişimleri desteklemeyeceklerdir." diyen Gates, "Ve büyük bir kriz ortaya çıktığında, zorluklara göğüs germek için gerekli rehberliği takip etme ihtimalleri daha düşüktür." şeklindeki görüşünü paylaştı. CNBC'nin haberine göre, Amerikalı milyarder ayrıca, hükümetlerin yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için çevrimiçi platformları düzenlemeye ihtiyaç duyabileceğini sözlerine ekledi.

 

 

 

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