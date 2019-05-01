0553 313 94 23

Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor

Ressam Şehriyar Cem'in 10 metre uzunluğundaki yekpare resim çalışması, Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'ne katılan ressam Cem'in 10 metre uzunluğundaki akrilik soyut tablosu, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ressam Cem, sıra dışı bir şey yapmak istediğini ve sınırların dışına çıktığını dile getirdi.

"İnsanlar büyük resim yapıyorlar ve 2, 3 tuval kullanıyorlar. Ben kasnakların beze yansıyan çizgilerini sevmiyorum. Bölük, pörçük olmasını istemedim, yekpare yapacağım dedim. Biraz işin çıtasını yükselttim." diyen Cem, tablonun 195 santimetre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Resimde çoğunlukla mavi, sarı ve turkuaz tonlarını kullandığını belirten Şehriyar Cem, "En temel duygulardan yola çıktım. Tamamen soğukluk ve onun içinde çatışan sıcaklık görünsün istedim." dedi.

Cem, 10 metre uzunluğundaki çalışmayı bir ayda tamamladığını da aktardı.

"Soyut resimde boya, dökülmüş bir boya değildir"

Şehriyar Cem, resim çalışmalarına başlama hikayesini anlatırken, oryantalist bir ressam olan babasını taklit ederek resme başladığını kaydetti.

"Babamın aldığı sanat kitaplarında Picasso, Van Gogh'un eserlerini hayranlıkla inceleyerek resim yapmaya başladım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne girdim. Ardından New York'ta Art Students League'de eğitim aldım. Türkiye'de ilk kişisel sergimi 2005'te açtım." ifadelerini kullanan Cem, Salvador Dali, Jackson Pollock ve Van Gogh'dan ilham aldığını söyledi.

Çoğunlukla soyut çalışmalar yaptığını dile getiren Şehriyar Cem, "Soyut resmin bir esprisi, seyirciyi bir adım fazla resmin içine almasıdır. 'Bu resimde bu vardır' denilmemeli hiçbir zaman. Bu manzara ve natürmort için de geçerli. Soyut resimde boya, dökülmüş bir boya değildir. Konması gereken yerlere konmuş ve konmasını istediğim şekliyle konmuştur. Bu çalışmayı da boyayı fırlatarak yaptım ve nereye gelmesi gerektiğini hesaplayarak çalıştım." diye konuştu.

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cem, resmi tamamladıktan sonra rulo yaparak kaldırdığını, Festival Başkanı Rahmi Çöğendez'in tabloyu sergilemek istemesinin ardından Bilkent Sanat Sokağı'nda meraklıların ilgisine sunduklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücülere yazlık bakım uyarısı
    1. Sürücülere yazlık bakım uyarısı
    2. Bakü Türk Anadolu Lisesinde Bilim,..
    3. Taşlı, İşçi Bayramını kutladı
    4. Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    5. IDEF’19’a yoğun ilgi havadan..
    6. Balkan karate şampiyonalarında 33..
    7. Elektrik dağıtımına 2 yılda 8,75..
    8. Bu sayfanın üye sayısı şehrin nüfusunu..
    9. İTO'ya göre fiyat artışları
    10. İdlib ve Hama’da hava saldırısı: 2 ölü
    11. Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı..
    12. Ankara'da 1 Mayıs etkinliği
    13. 'Ara Güler'in külliyatı memleketin..
    14. Hindistan’da mayın patlaması sonucu en..
    15. Spor sakatlıklarına ‘geleneksel’ tedavi
    16. Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi..
    17. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final..
    18. ATO’dan meclis ve komite üyeleriyle,..
    19. Trafiğe kapanan yollar nedeniyle..
    20. Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin..
    21. Oğlunu kurtarmak için canından oldu
    22. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne"..
    23. Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    24. İstanbul'da 1 Mayıs
    25. Prof. Dr. Kırman "İtalya Yıldızı"..
    26. Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak..
    27. 19 günde kürekle İstanbul’dan Samsun’a..
    28. Bursaspor "korkulu rüya" görmekten..
    29. Çanakkale Belediyespor Barış Kupası’nı..
    30. Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...