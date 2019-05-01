Bilkent'teki 10 metrelik yekpare tablo ilgi görüyor

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'ne katılan ressam Cem'in 10 metre uzunluğundaki akrilik soyut tablosu, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ressam Cem, sıra dışı bir şey yapmak istediğini ve sınırların dışına çıktığını dile getirdi.

"İnsanlar büyük resim yapıyorlar ve 2, 3 tuval kullanıyorlar. Ben kasnakların beze yansıyan çizgilerini sevmiyorum. Bölük, pörçük olmasını istemedim, yekpare yapacağım dedim. Biraz işin çıtasını yükselttim." diyen Cem, tablonun 195 santimetre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Resimde çoğunlukla mavi, sarı ve turkuaz tonlarını kullandığını belirten Şehriyar Cem, "En temel duygulardan yola çıktım. Tamamen soğukluk ve onun içinde çatışan sıcaklık görünsün istedim." dedi.

Cem, 10 metre uzunluğundaki çalışmayı bir ayda tamamladığını da aktardı.

"Soyut resimde boya, dökülmüş bir boya değildir"

Şehriyar Cem, resim çalışmalarına başlama hikayesini anlatırken, oryantalist bir ressam olan babasını taklit ederek resme başladığını kaydetti.

"Babamın aldığı sanat kitaplarında Picasso, Van Gogh'un eserlerini hayranlıkla inceleyerek resim yapmaya başladım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne girdim. Ardından New York'ta Art Students League'de eğitim aldım. Türkiye'de ilk kişisel sergimi 2005'te açtım." ifadelerini kullanan Cem, Salvador Dali, Jackson Pollock ve Van Gogh'dan ilham aldığını söyledi.

Çoğunlukla soyut çalışmalar yaptığını dile getiren Şehriyar Cem, "Soyut resmin bir esprisi, seyirciyi bir adım fazla resmin içine almasıdır. 'Bu resimde bu vardır' denilmemeli hiçbir zaman. Bu manzara ve natürmort için de geçerli. Soyut resimde boya, dökülmüş bir boya değildir. Konması gereken yerlere konmuş ve konmasını istediğim şekliyle konmuştur. Bu çalışmayı da boyayı fırlatarak yaptım ve nereye gelmesi gerektiğini hesaplayarak çalıştım." diye konuştu.

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cem, resmi tamamladıktan sonra rulo yaparak kaldırdığını, Festival Başkanı Rahmi Çöğendez'in tabloyu sergilemek istemesinin ardından Bilkent Sanat Sokağı'nda meraklıların ilgisine sunduklarını belirtti.