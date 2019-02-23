Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar yarıştı

ANKARA (AA) - Bilkent CYBERPARK, Bilkent Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bilgi Toplumu Forumu tarafından düzenlenen "Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu" başladı.

Bilkent CYBERPARK'tan yapılan açıklamaya göre, maratona Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Ankara, Abdullah Gül, Bilecik Şeyh Edebali, Gazi, TED, Konya Teknik ve Marmara üniversitelerinden toplam 46 öğrenci katıldı.

Bilkent CYBERPARK'ta düzenlenen Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu'nun ana teması "Bilgi Toplumuna Dönüşüm" olarak belirlendi. Katılımcılar bu çerçevede, "Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı"ndan seçilen bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma nüfuzu, bilgi güvenliği ve kullanıcı güveni, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler gibi konularda hazırladıkları projelerle yarıştı.

Projeler yenilikçi yönü, ihtiyaca ne ölçüde çözüm getirdiği, yaygın etkisi, performansı, kullanıma sunulması için gereken ek süre ve kaynaklar ve farklı platformlara uyarlanabilirliği ölçütlerinde değerlendirilecek. Jürisinde çok sayıda akademisyenin yer aldığı 30 saat sürecek maraton, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.