Bilişsel kaygı azaltma teknikleri! Alman araştırmacılar: Kuş cıvıltısı zihin sağlığını iyileştiriyor, anksiyeteye iyi geliyor!

Araştırmaya göre kuş sesleri, insanları mutlu ediyor

Alman araştırmacılar: Kuş cıvıltısı zihin sağlığını iyileştiriyor diyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre doğada yürüyüş yaparken duyduğumuz kuş sesleri, mental olarak daha iyi hissetmemizi sağlıyor.

Doğada çıktığımız küçük bir gezinti bile kendimizi daha iyi hissetmemize olanak sağlıyor. Son yapılan araştırmalara göre bizi iyi hissettiren şey sadece yürüyüş yapmak değil, aynı zamanda yürüyüş sırasında duyduğumuz bazı kuş sesleri.

ABD’deki bir üniversitede biyoloji üzerine yüksek lisans öğrenimi gören Danielle Feraro, doğada geçirilen zamanın insanların refahına nasıl olumlu katkı sağladığı üzerine bir araştırma yürüttü. Yapılan araştırmanın sonucuna göre insanlar, kuş sesleri duyduğu zaman kendilerini daha iyi hissediyor.

Danielle Ferraro, doğada bulunan birçok niteliğin insan refahına katkıda bulunduğunu, ancak araştırmalarında sadece duyusal niteliklere yoğunlaştığını belirtiyor. Ferraro ve ekibi, araştırmalarının ilk aşamasında kuş seslerinden oluşan bir ses kaydını, bir parktaki hoparlörler üzerinden verdi.

Parkın bir kısmında, sınırlı sayıda kuştan oluşan bir ses kaydı verilirdi. Diğer kısımda verilen ses kaydında çok daha fazla türden kuşlara ait sesler bulunuyordu. Parkın geri kalan kısmında ise hoparlörler tamamen kapatıldı.

Araştırma sonunda yapılan ankette, kuş sesi duyarak yürüyüş yapanlar, herhangi bir ses duymadan yürüyüşüne devam eden insanlara göre kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getirdi. Fazla kuş türünden oluşan ses kaydına maruz kalan insanlar ise hem kendilerini çok daha iyi hissettiklerini hem de parkta birden fazla kuş türünün olmasından son derece memnun olduklarını belirtti.

Böylelikle sadece belirli bir türün değil, birden fazla kuş türünün insan sağlığına olumlu katkıda bulunduğu kanıtlanmış oldu. Ancak araştırmanın küçük bir örneklem grubunda gerçekleştirilmesi nedeniyle konu üzerinde daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.

Anksiyete nasıl geçer?

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku vardır. Panik atak krizleriyle de kendini gösterebilir. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktivitelerin süregelmesini sekteye uğratır. Bilişsel kaygı azaltma teknikleri arıyorsanız kuş dolu bir ortamı tercih edebilirsiniz...

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Kuş sesi dinlemenin faydaları nelerdir? İşte cevaplar...

Eskiden doğa içinde hayvanlarla iç içe yaşayan insanların hayat şartları her geçen gün değişiyor. Artık büyük binalarla dolu kentler insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor.

KENT YAŞAMI CAZİP GELİYOR

Birleşmiş Milletlere göre 2007 yılı insanlık için bir dönüm noktası. Çünkü ilk kez dünya nüfusunun çoğunluğu bu yılda kentsel alanlarda yaşıyordu. 2050 yılına kadar ise dünya nüfusunun %68'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da, kentleşme oranı da şimdiden %75'e varmış durumda.

Kentleşme, artan akıl hastalığı oranlarıyla örtüşüyor. Araştırmalara göre, şizofreni insidansının yaklaşık %30'unun, genetik sorumluluk ve sosyal sıkıntı ile etkileşim içindeki kentsel faktörlere atfedilebileceğini gösteriyor.

İşte bu durum ve son yıllarda yaşanan pandemi sebebiyle insanlar her fırsatta artık kendilerini şehirden uzaktaki ormanlık alanlara atıyor. Sessiz doğa, toprak ve kuş sesleri insanların stresini bir elektrik süpürgesi gibi çekip alıyor.

KUŞ SESİ KAYGIYI AZALTIYOR

Almanya'da yapılan bir araştırma da, kuş sesi dinlemenin kaygı ve paranoyayı önemli ölçüde azalttığını ileri sürüyor. 295 katılımcı ile yapılan çalışmada araştırmacılar, trafik gürültüsünün ve kuş cıvıltılarının ruh halini, paranoyayı ve bilişsel işleyişi nasıl etkilediğini inceledi.

Katılımcılar altı dakika boyunca ya tipik trafik gürültüsünü ya da değişen sayılarda farklı trafik sesleri ya da kuş cıvıltıları içeren kuş cıvıltıları duydular. Ses kliplerini dinlemeden önce ve sonra zihinsel sağlıklarını değerlendiren anketler doldurdular ve bilişsel testler yaptı.

Trafik gürültüsü, özellikle ses klibi birçok farklı türde trafik sesi içeriyorsa , genellikle depresif durumları kötüleştirdi. Kuş cıvıltısı ise ruh hali üzerindeki olumlu etki gösterdi...

ORMAN YÜRÜYÜŞLERİ YAPIN

Uzmanlar sadece bir ses kaydıyla yaşanan bu pozitif etkinin, gerçek kuş cıvıltılarında daha da büyük olacağını dile getiriyor. Doğanın zihinsel sağlığı ve esenliği iyileştirdiğini söyleyen bilim insanları yeşil alanlarda bol bol yürüyüş yapılmasını öneriyor.

Stres nedir?

Stres; fiziksel ya da duygusal bir nedene bağlı olarak vücudumuzda ve zihnimizde oluşan gerginliktir. Stres faktörü olarak tanımlayabileceğimiz ve bu gerginliğe neden olan durumlar ise çok çeşitli olabilir. Strese girmek, aslında vücudumuzu harekete geçmeye yönlendiren, tamamen doğal bir tepkidir. Örneğin sabahları uyanabilmemizi sağlayan şey, bir tür stres tepkisidir. Sinir sistemimizde salgılanan bir miktar kortizol hormonu, tüm bedenimize ‘haydi uyan artık’ sinyali gönderir ve bu sayede gözlerimizi açar, uykudan arınır, yataktan çıkabiliriz. Aynı zamanda ‘stres hormonu’ olarak da bilinen kortizol, sinir sistemimiz bizi harekete geçirmek istediğinde salgılanan, vücudumuzu savaşmaya ya da kaçmaya hazırlayan, faydalı bir hormondur. Ancak makul miktarların üzerinde salgılandığında, stres bozukluğuna neden olur.

Stres ve kaygı ile başa çıkma yolları

Stresin ve kaygının azı bizi koruyor, çoğu yoruyor. Hatta ömrümüzden ömür gidiyor. Kaçınmak yerine baş etmeyi öğrenmek, bakış açımızı değiştirmek ise elimizde.

Kaygı (anksiyete) nedir?

Kaygı, stresle birlikte tetiklenen korku ve endişe duyguları olarak tanımlanabilir. Tıpkı stres gibi, kaygı da aslında bizi harekete geçiren ve zor durumlardan koruyan bir duygudur. Kaygılandığımızda dikkatimiz daha açık olur, gerekeni yapmak için harekete geçmeye daha hazır hale geliriz. Ancak kaygı, sadece hissettiğimiz bir duygu olarak değil de, kapılıp gittiğimiz bir duygular yığını olarak gelip içimize yerleştiğinde, sağlığımızı olumsuz etkileyecek bir faktöre dönüşür. Tıpkı stresin kontrolden çıktığında dengemizi bozması gibi, kaygı dengesinin bozulması da psikolojik sağlığımızı etkiler. Kaygı kelimesinin İngilizcesinden türetilen anksiyete sözcüğü, günümüzde yaygın olarak kaygı bozukluğu durumunu ifade etmek için kullanılıyor.



Stres ve kaygı arasındaki farklar neler?

Stres ve kaygıyı birbirinden ayıran en önemli nokta şudur; stres bir tepki olarak ortaya çıkarken, kaygı stres tepkilerine bağlı olarak gelişen duyguyu ifade ediyor. Kavramsal olarak birbirinden ayrı olsalar da, stres ve kaygı birbirine çoğunlukla eşlik eder. Ancak stresi kaygıya ve endişeye dönüştürmemek, kaygı duygusunu ise stresten bağımsız halde duyumsayabilmek mümkündür.

Stres ve kaygı bizi nasıl etkiler?

Stres ve kaygıyı derinlemesine anlamak için, sinir sistemimizin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekir. Sinir sistemimizin önceliği, bizi hayatta tutmaktır. Algıladığımız, duyumsadığımız her şey sinir sistemimiz tarafından işlenir ve sürekli olarak tehlikede olup olmadığımıza dair kayıtlar tutulur. Güvende olduğumuzda, sinir sistemimiz de rahatlar ve tüm organlarımızın rahatça çalışabileceği şekilde işlev görür. Bir tehlike sinyali algılandığında ise, sinir sistemi hayatta kalmamızı sağlayacak tepkilere yönelir ve tüm metabolizmamızda bir alarm durumu oluşturulur. Bu alarm durumu kan dolaşımımızı, tansiyonumuzu, kan şekerimizi, sindirim sistemimizi, organlarımızın çalışma şeklini; hatta neredeyse tüm metabolik işlevlerimizi etkiler. Sürekli olarak alarm halinde olmak ise, deyim yerindeyse, ömrümüzden ömür götürür.

Stres ve kaygı ile başa çıkmanın en iyi yolu - Bilişsel kaygı azaltmanın diğer teknikleri

Stres ve kaygı yönetiminin ilk adımı, stres faktörlerini ve bu faktörlere verdiğimiz bedensel ve zihinsel cevapları anlamaktan geçer.

Stresli durumlara verdiğimiz tepkileri anlamak için, farkındalığımızı geliştirmemiz gerekir. Gündelik hayattaki farkındalığımızı artırmanın en iyi yolu da, mindfulness pratikleri uygulamaktır.

Kalbimizde, zihnimizde olup bitenleri dikkatli ve sakin bir göz ile izleme alışkanlığı edindiğimizde, hangi tepkilerimizin gerçek stres tepkisi, hangilerinin ise strese ‘kapıldığımız’ için verdiğimiz tepkiler olduğunu fark edebiliriz.

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