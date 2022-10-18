AFAD verilerine göre son deprem listesi! Kandilli Rasathanesi deprem: Kuşadası - Aydın'da deprem mi oldu? Son dakika 2022
18 Ekim 2022 SALI günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. Deprem mi oldu? AFAD , Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi. iŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ....
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi. Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27''de Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,33 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 7,38 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem, İzmir çevresinde de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli Rasathanesi’nin 18 Ekim SALI 2022 tarihli son dakika depremler listesi şu şekilde…
AFAD son depremler listesi için TIKLAYINIZ
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