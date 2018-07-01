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Bilişimin büyükleri açıklanıyor

Bilişim sektörünün en büyükleri, 5 Temmuz’da belli olacak. Türkiye bilişim sektörünün tek referans kaynağı olarak bu yıl 19’uncu kez sektöre ve iş dünyasına ayna tutacak olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500” araştırmasının sonuçları, Temmuz Perşembe günü düzenlenecek törenle açıklanacak.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:10
Bilişimin büyükleri açıklanıyor

Bilişim sektörünün en büyükleri, 5 Temmuz’da belli olacak. Türkiye bilişim sektörünün tek referans kaynağı olarak bu yıl 19’uncu kez sektöre ve iş dünyasına ayna tutacak olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500” araştırmasının sonuçları, Temmuz Perşembe günü düzenlenecek törenle ilan edilecek.

BThaber tarafından M2S Araştırma ve Pazarlama  ve Bilişim Zirvesi etkinlik şirketi iş birliği ile bu yıl “İş Dünyası Bilişim Rüzgarı ile Büyüyor” temasıyla gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması; özellikle yabancı yatırımcılar ve kurumsal şirketler için bir başucu kaynağı olma özelliği taşıyor. Ödül töreninde; ilk 500 bilişim şirketinin yanı sıra sektöre 35 yıl emek vermiş olan duayenlere de 35. yıl ödülü takdim edilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:10
  1. İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500
  2. Bilişim 500 Araştırması

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