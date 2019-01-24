“Bilişim temelli yeni ekonomiye kayıtsız kalamayız”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dijital devrim nedeniyle bütün endüstrilerde üretim şekillerinin değiştiğine dikkat çekerek “Bilişim temelli yeni bir ekonomi doğuyor” dedi. Paradan para kazanma döneminin miadını doldurduğunu belirten Bahçıvan, “Hiçbir ülke, yeni üretim modelini ekonominin en önemli unsuru olarak görmeden küresel rekabette ayakta kalamaz. Dijitalleşme sayesinde üretimde yaşanacak yüzde 3’lük artışın, Türkiye ekonomisine 150-200 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplanıyor” açıklamasında bulundu. Bahçıvan, “Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı. Üretimde niteliği artırma zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Başkalarının geliştirdiği teknolojiyle kalkınan bir ülke modeli yok. Yeni sanayi ve üretim ekosistemini, insan odaklı biçimlendirecek bir model için çok paydaşlı iş birliğine ihtiyaç var” görüşünü dile getirdi.