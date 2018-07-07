Bilişim 500’e yerli operatör imzası

Satış gelirlerine göre ilk sırada yer alan Türk Telekom, ‘Telekom Şirketi’, ‘İnternet Hizmeti’ ve ‘Ankara Şirketleri’ kategorilerinde birincilik elde etti. ‘Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinin lideri de Turkcell Global Bilgi oldu.

Teknoloji perakende şirketi Teknosa ise ‘Görüntü ve Ses Sistemleri’ dalında ödül almaya layık görüldü.

STRATEJİK HEDEFLER

Bilişim 500 ödül töreninde söz alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yerli ve milli imkânlarla 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, “Gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de yerli yazılımın artması ve yaygınlaştırılmasının öncelikli amaçları olduğunu aktardı.