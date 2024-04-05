Bilinmeyen numaralara son! Google'dan yeni özellik
Google, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları tanımlamak için yeni bir özellik sunuyor! Android Telefon uygulamasında yer alan "Arama" seçeneği ile arama geçmişinizdeki numaraları Google'da sorgulayabilir ve kim olduklarını öğrenebilirsiniz.
Android Telefon uygulamasının son betasında yer alan bu özellik, arama geçmişinizdeki numaraları Google'da aramanıza olanak tanır.
Son Aramalar sekmesinden bilinmeyen bir numarayı seçerek, numarayı Google ve internette sorgulayabilirsiniz.
Arama düğmesine basıp "Google ile ara" seçeneğini seçerek numara hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bu özelliğin faydaları:
İşletme hesaplarına daha kolay ulaşabilirsiniz.
Bilinmeyen numaraların kimliğini internette kolayca öğrenebilirsiniz.
Truecaller gibi üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan numara araştırması yapabilirsiniz.
Özelliğin Kullanılabilirliği:
Bu özellik, Mart ayında Pixel telefonlar için yayınlanan Feature Drop ile devreye alındı.
Japonya'da "numara arama" testleri başarıyla tamamlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yakın zamanda tüm Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
Ekstra Bilgiler:
Google Telefon uygulamasında sesli aramadan görüntülü görüşmeye geçiş için yeni bir tasarım üzerinde çalışılıyor.
Bu tasarım, kullanıcıların WhatsApp gibi farklı uygulamalara geçmeden Telefon uygulamasında görüntülü görüşmesine olanak tanıyacak.