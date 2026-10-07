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Dünya Bilincini geri kazandı! İdama meydan okuyan mahkum
Dünya

Bilincini geri kazandı! İdama meydan okuyan mahkum

Yeniakit Publisher
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Bilincini geri kazandı! İdama meydan okuyan mahkum

ABD’nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike’ın infazı, kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen gerçekleştirilemedi. İnfaz girişiminin ardından hastaneye kaldırılan Pike’ın bilincinin yerine geldiği bildirildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike’ın infazı, kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen gerçekleştirilemedi. İnfaz girişiminin ardından hastaneye kaldırılan Pike’ın bilincinin yerine geldiği bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, avukatları Pike'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Avukatları, iki doz ölümcül ilaç verilen ancak kalbi durmayan 50 yaşındaki Pike'ın hastanede tedavisinin sürdüğünü, bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini aktardı.

Birden fazla ölümcül dozda ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ilk kişi olduğu düşünülen Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceğinin sağlık durumuna bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, neden idam cezasına çarptırıldığını "makul şekilde kavrayamayan" kişilerin infaz edilmesini yasaklıyor.

 

- Başarısız infaz olayı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.

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Yorumlar

cccc

ABD idamı kullanır ama biz kullanmayız bir Polis daha şehid edildi bugün ankara da idam yart islam düşmanına İslam düşmana teröristte sapkına idam.
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