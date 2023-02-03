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Siyaset "Bilimin yerine dini koyuyorlar" diyen Özdil'i rezil etti! "Hani nerede? Sahtekarlar"
Siyaset

"Bilimin yerine dini koyuyorlar" diyen Özdil'i rezil etti! "Hani nerede? Sahtekarlar"

Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü yazarının rezilliklerle dolu yazısını hatırlatarak Yılmaz Özdil'i rezil etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 13:23:00 - 2023-02-03 13:25:27

Sözcü'de köşe karalayan "kemalist tokatçısı" Yılmaz Özdil, Ebubekir Sifil hoca efendiye yönelik hakaret içeren yazısı nedeniyle yargılandığı davada beraat aldı.

Yazının içeriğinde, "Bilimsel bağımsızlığın karşısına din'i koyuyorlardı." ifadesini de kullanarak AK Parti hükümetini hedef alan Özdil, aynı yazıda Dokuz Eylül Üniversitesi rektörünün, “Atatürkçü düşünce için hepimiz Kubilay olmaya hazırız” şeklindeki yazısını da paylaştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu beraat kararı ve Özdil'in rezilliklerle dolu yazısını değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Utanmadan 2020'de yazabiliyor bunu. 2020'de bir yürek gelmiş adamlara, bir şey olmuş demek ki. Dolar operasyonları, şunlar bunlar, tamam bitirdik işlerini demişler, yürek gelmiş adamlara. Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü "Atatürkçü düşünce için hepimiz Kubilay olmaya hazırız" demiş. Hani bilim? Nerede bilim sahtekarlar! Bilim diyordunuz hani? "Bilimin yerine dini koymaya çalışıyorlar, biz de bizim öncümüz bilim" diyordunuz hani? burada ne diyorsun? "Atatürkçü düşünce için hepimiz Kubilay olmaya hazırız." Bilim nerede?

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