BİLİMFEST Kayseri 16-17-18 Ekim'de yapılacak, 8 temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK'ın iş birliğiyle düzenlediği BİLİMFEST Kayseri'nin 8'incisi, 16-17-18 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılacak. 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinliğin planlandığı festivalde 400 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Festival, 1,2 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük şehir parklarından biri olan Millet Bahçesi'nde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilecek. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışı doğrultusunda bilim, teknoloji, inovasyon ve gençlik odaklı projelerini sürdürüyor.

Ziyaretçiler; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji, Enerji ve Optik, Fen ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Mühendislik, Oyunlaştırma, Robotik-Kodlama ve Yazılım Teknolojileri ile Yapay Zekâ ve Yeni Nesil Teknolojiler başlıklarında hazırlanan etkinliklerde bilimsel konu ve kavramları uygulamalı biçimde deneyimleme fırsatı bulacak.

55 kurumdan yaklaşık 1200 personel görev alacak

Festival organizasyonunda 55 kurum ve alt kurum ile yaklaşık 1200 personel görev yapacak; ziyaretçilere yönelik 200 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Alanda TÜBİTAK ve bünyesindeki 5 alt başkanlığın yanı sıra TEKNOFEST yarışma takımları, üniversiteler, bilim merkezleri, proje okulları, askeri kurumlar, güvenlik birimleri, inovasyon merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji odaklı firmalar yer alacak.

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin yanı sıra farklı illerden gelecek 7 misafir bilim merkezi de bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesindeki 30 proje okulu da geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik çalışmalarıyla festivalde yerini alacak.

Program yalnızca bilimsel deney ve atölyelerle sınırlı kalmayacak. Askeri firmaların yanı sıra Garnizon Komutanlığı, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugayı ve İl Jandarma Komutanlığı ile İtfaiye, Emniyet, Orman ve Meteoroloji müdürlükleri de çeşitli faaliyetlerle festivale katılacak. Mobil tırlar, satış mağazaları, belediye kurumları, inovasyon merkezleri ve teknoloji odaklı çok sayıda yenilikçi firma da alanda ziyaretçilerle buluşacak.

Türk Yıldızları gökyüzünde gösteri yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları Gösteri Ekibi de festival kapsamında bir gösteri gerçekleştirecek. Gösterinin, Kayseri ve çevre illerden gelecek yüz binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Her yıl ziyaretçi sayısı artan festivale 2025'te yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Çocuklardan gençlere, ailelerden eğitimcilere kadar toplumun farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturacak festival, Kayseri'nin bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki potansiyelini Türkiye'nin dört bir yanından gelecek ziyaretçilere de tanıtacak.