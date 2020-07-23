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Gündem

Bilime sarılan Meral Akşener'e olay sözler

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Ertem, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya'daki programa 'katılmama gerekçesi'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:50:00 - 2020-07-23 15:52:15
Bilime sarılan Meral Akşener'e olay sözler

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla yarın düzenlenecek programa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle katılmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili İP'ten yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, yine bilime kulak verdi" denildi.

Akşener'e tepki gösteren İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Ertem, çarpıcı ifadeler kullandı.

Ertem, Akşener'in 3 Temmuz'da yaptığı "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" açıklamasını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Canlı yayında A4 boyutunda kağıt sallayıp Erdoğan bu kağıda Ayasofya cami olsun yazıp imza atamaz dedim, 1 ay sonra cami açılışı için davetiye geldi, gidersem rezil olurum" diyemeyip 'bilim'e sarılmak..."

İşte Ertem'in tweeti:

Meral Akşener'e Erdoğan şoku!
Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

Gündem

Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

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