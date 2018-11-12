Bilim ve planetaryum merkezi Üsküdarlıların hizmetinde

Üsküdar Belediyesi tarafından bilim ve teknolojiyi herkes için anlaşılır bir hale getirmek için kurulan Türkiye’nin en kapsamlı bilim ve planetaryum merkezi olan Üsküdar Bilim Merkezi, düzenlenen törenle 1. Faz açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türkmen, “Üsküdar Bilim Merkezi, İstanbul’da bir ilk. Bilim merkezimiz, geleceğimizin Türkiye’si ve geleceğimizin Türkiye’sini emanet edeceğimiz sevgili yavrularımızın daha donanımlı, daha bilgili, çağı daha yakından okuyabilen, tanıyabilen, yaşayabilen gençlerimizin yetişmesine önemli bir zemin ve önemli bir katkıda bulanacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.