TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
Bilim ortaya koydu: Kedilerle iletişimde şaşırtan detay

Bilim ortaya koydu: Kedilerle iletişimde şaşırtan detay

Bilim insanları, kedilerle bağ kurmanın anahtarının gülümsemek değil, yavaşça göz kırpmak olduğunu ortaya koydu.

Kedilerin mesafeli ve bağımsız olduğu yönündeki yaygın algıya rağmen, bilim insanları insanlarla kediler arasında basit ama etkili bir iletişim yolu olduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre, kedilerle bağ kurmanın anahtarı “yavaş göz kırpma” olarak bilinen mimikte yatıyor.

University of Sussex’ten psikolog Karen McComb’un da yer aldığı bir araştırma ekibi, kedilerin gözlerini kısarak ve yavaşça kırparak verdikleri yüz ifadesinin, rahatlık ve güven işareti olduğunu belirledi. İnsanların da bu mimiği taklit etmesi, kedilerin daha fazla etkileşime girmesine yol açıyor.

 

Araştırmanın ilk aşamasında, 14 farklı hanede yaşayan 21 kedi gözlemlendi. Kediler ev ortamında rahat bir konumdayken, sahiplerinden yaklaşık bir metre uzakta oturmaları ve kedilere bakarken yavaşça göz kırpmaları istendi. Kamera kayıtları, bu davranışın olmadığı durumlarla karşılaştırıldı. Sonuçlar, kedilerin sahipleri kendilerine yavaşça göz kırptığında aynı şekilde karşılık verme olasılığının belirgin biçimde arttığını gösterdi.

İkinci deneyde ise sekiz farklı haneden 24 kediyle çalışıldı. Bu kez göz kırpma davranışını, kedileri daha önce hiç görmemiş araştırmacılar sergiledi. Kontrol grubunda araştırmacılar kedilere gözlerini kırpmadan bakarken, deney grubunda yavaş göz kırpma ve ele doğru uzanma hareketi yapıldı. Kedilerin bu durumda yalnızca göz kırpmakla kalmayıp, insanlara yaklaşma eğilimi de gösterdiği tespit edildi.

 

Çalışmanın bulgularını değerlendiren McComb, “Bu araştırma, yavaş göz kırpmanın kedi-insan iletişimindeki rolünü deneysel olarak inceleyen ilk çalışma. Evde kendi kedinizle ya da sokakta karşılaştığınız kedilerle rahatlıkla deneyebilirsiniz,” dedi.

Araştırmacılar, kedilerin bu mimiği neden kullandığının kesin olarak bilinmediğini belirtiyor. Ancak uzun süreli bakışın tehdit olarak algılanabildiği düşünüldüğünde, yavaş göz kırpmanın “zararsız niyet” sinyali olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, kedilerin bu davranışı insanların olumlu tepkileri nedeniyle geliştirmiş olabileceği de ihtimaller arasında.

Uzmanlara göre bu basit etkileşim, yalnızca insan-kedi bağını güçlendirmekle kalmıyor; veteriner klinikleri ve barınaklar gibi stresli ortamlarda kedilerin refahının değerlendirilmesine de katkı sağlayabilir.

