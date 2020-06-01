Bilim Kurulu Üyesinden İstanbul için kritik uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Milat gazetesine konuştu.

Prof. Dr. Toker Ergüder, seyahat edecek kimselerin “Hayat Eve Sığar” uygulamasından bir kod aldıklarını belirterek, “Bu sayede seyahat edenlerin sağlık durumları kontrol altına alınacak. O yüzden seyahatler bu şekilde kontrollü olarak yapıldığında çok bir sıkıntı çıkarmaz” dedi.

Mühim olanın kişilerin takip edilebilmesi olduğuna dikkat çeken Ergüder, “Bu salgında biz eğer bir kişiyi takip edebiliyorsak çok korkmayız. Takip ettiğimiz herhangi bir kişide hastalık belirtilerini gördüğümüzde filyasyon çalışmasıyla kimlerle temas ettiğini bulabiliriz. Bu iş kontrolsüz yapılırsa, kod ya da izin almadan hareket etmeye başlarsa ve hastalık çıktığında takip edilemezde bu elbette tehlikeli bir şey” şeklinde konuştu.

Ergüder, “Seyahatler serbest hale geldi ama dediğim gibi kontrollü olması durumunda salgının artması anlamında bir tehlike oluşturmaz” dedi.

Toplu ulaşım sefer sayıları artırılmalı

Ergüder, İstanbul’da hayatın yeni normalleşme kapsamında toplu taşımanın nasıl yapılması konusunda ise, “Otobüse binecek kişi sayıları belli ve üzeri sayıda kimse alınmayacak. Oralarda da kişiler arasında sosyal mesafesinin bulunması gerekiyor. Herkesin maske takması ve kişisel hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da hayatın yeni normalleşmesiyle birlikte belirli kuralları yeniden düzenlemek gerekebileceğini söyleyen Ergüder, “Örneğin seferler artırılabilir, yoğunluğun yaşanmaması adına işe gidiş geliş saatlerin bir düzenleme yapılabilir. Metrobüs ya da otobüsler her akşam dezenfekte edilir ve gün içinde bu araçlar sık sık havalandırılıp kontrol altında tutulursa bir sıkıntı yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.

İBB sefer sayılarını azaltmıştı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe tedbiri almak şöyle dursun, "sefer sayılarını azaltarak" tepki çeken uygulamalara imza atıyor.