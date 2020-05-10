Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, koronavirüs ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle ilgili olarak en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, en kötü salgın senaryosuna ilişkin , "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" diye açıkladı.

Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

Yaz gelince bitecek

Mevsimsel hastalığa dönüşecek

Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek