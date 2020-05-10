Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, koronavirüs ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu takipçileriyle paylaştı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle ilgili olarak en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı.
Prof. Dr. Tevfik Özlü, en kötü salgın senaryosuna ilişkin , "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" diye açıkladı.
Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:
Yaz gelince bitecek
Mevsimsel hastalığa dönüşecek
Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek
Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak
Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek