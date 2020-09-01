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Gündem Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Kontrolü kaybediyoruz
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Kontrolü kaybediyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili olarak yaptığı açıklamada, vaka sayısı ve can kaybının arttığını belirterek "Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 02:33:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Kontrolü kaybediyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki artışı endişe verici olarak gördüğünü ve durumu kontrol altında görmediğini açıkladı. Özlü vaka ve can kaybı sayılarının arttığını belirterek, koronavirüsün Türkiyede ve dünyada kontrolden çıkmış gibi göründüğünü iddia etti.

"Bilim Kurulu tavsiye verir"

Özlü Bilim Kurulu’nun işleyişinin yanlış anlaşıldığını belirterek, kurulun sadece tavsiye verdiğini, karar alma ve yürütme yetkisinin olmadığını belirtti.

18 milyon öğrenciyi denetlemek çok zor

Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir yorum yapan Özlü, okulları 1-2 ay ertelemenin bir çözüm yolu olmadığını belirtti. 21 Eylül’de okulların açılacağını belirten Özlü, 18 milyon öğrenciyi denetlemenin çok zor olduğuna dikkat çekti.

 

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