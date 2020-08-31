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Gündem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte hem grip hem de koronavirüs vakalarının artacağını aktaran Yeşim Taşova, Türkiye'de kullanılan bir ilacın hem grip hem de koronavirüste etkili olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:52:00 -
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste müjdeyi verdi

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de ölümcül yüzünü gösterdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 30 Ağustos koronavirüs tablosuna göre; ülkemizde şuana kadar 6 bin 326 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Ölümcül virüsle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sonbaharın başlamasıyla birlikte grip ve korona vakalarının artış göstereceği uyarısında bulundu. Taşova açıklamasının devamında ise Sağlık Bakanlığı'nın her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştirdiğinin müjdesini verdi.

Yerli üretim ilaç tedavide etkili

Bilim Kurulu Üyesi Taşova, Türkiye'de de üretimine başlanan 'favipiravir' ilacının hem koronavirüs hastalarının tedavisinde hem de grip tedavisinde etkili olduğunu belirtti.

Eylül ve Ekim aylarında vakaların artacağını öngördüklerini kaydeden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova şunları söyledi:

"Bu mevsimsel bir virüstü ve bu özelliğini de devam ettiriyor. Türkiye olarak bir artış yaşadığımız ortada. Özellikle birlikte yapılan her tür faaliyetin engellenemiyor olması bu artışın en önemli nedeni. Bu tür faaliyetler olmamış olsaydı belki bu dönemi daha az vakayla geçiriyor olabilirdik. Ama artık ağustos bitiyor ve eylül, ekim aylarına ve bu virüsün sevdiği mevsime geliyoruz. Bu noktada artışı öngörüyoruz. Beraberinde influenza dediğimiz gribin de arttığı bir zaman. Benzer belirti ve bulgulara sahip. O yüzden çok karışacak. Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştiğini biliyorum"

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Yorumlar

abdrhman

BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir.
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